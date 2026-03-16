Китайские врачи забыли пациента в томографе на шесть часов

10 марта СМИ сообщили, что в медицинском центре доктора Першина в Калининграде пластические хирурги забыли бинт внутри 41-летней пациентки после операции по удалению жира. Из-за этого спустя два дня живот женщины покрылся черными пятнами, а из воспаленных швов начала вытекать жидкость. После этого юрист пациентки Николай Чернышук подал иск к клинике на 10 миллионов рублей.