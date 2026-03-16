Китайские врачи забыли пациента в томографе на шесть часов

В Китае врачи больницы Тунцзи забыли пациента в аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ) после обследования. Мужчину нашли только спустя шесть часов, и специалистов отстранили от работы. Об этом сообщил местный портал Sohu.
Сотрудники радиологического отделения нарушили правила дисциплины и порядок передачи смены, из-за чего пациент остался лежать в аппарате МРТ после завершения процедуры. Медицинский отдел принес извинения пострадавшему, организовал ему полное обследование и на текущий момент обсуждает с его семьей выплату компенсации, передает портал.
10 марта СМИ сообщили, что в медицинском центре доктора Першина в Калининграде пластические хирурги забыли бинт внутри 41-летней пациентки после операции по удалению жира. Из-за этого спустя два дня живот женщины покрылся черными пятнами, а из воспаленных швов начала вытекать жидкость. После этого юрист пациентки Николай Чернышук подал иск к клинике на 10 миллионов рублей.
30 января хирурги Дербентской центральной городской больницы достали из живота 79-летней пациентки салфетку, которую забыли их коллеги четыре года назад.