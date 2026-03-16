В России стартует седьмой сезон акции «Сад памяти», в честь героев ВОВ и СВО высадят 27 млн деревьев

18 марта начинается седьмой сезон Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». В этом году она посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и подвигу участников Битвы за Москву. Первые деревья по традиции высадят в Севастополе и Крыму в день годовщины воссоединения с Россией, а также в Херсонской и Запорожской областях, КЧР, Дагестане и Краснодарском крае. О готовности поддержать старт заявили Египет, Узбекистан и Кипр.