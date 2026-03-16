Теннисист Синнер рассказал, как смог отыграться у Медведева в Индиан-Уэллсе

По словам теннисиста, на тай-брейке при счёте 0:4 он сосредоточился на подаче и старался перемещать соперника форхендом, чтобы не дать ему пространства для открытого корта. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу Синнера. Он сделал десять эйсов.