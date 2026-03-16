Теннисист Синнер рассказал, как смог отыграться у Медведева в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер рассказал, как ему удалось отыграться у россиянина Даниила Медведева на тай-брейке второго сета в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Иностранец рассказал об этом в беседе с Punto de Break, передает championat.com.
По словам теннисиста, на тай-брейке при счёте 0:4 он сосредоточился на подаче и старался перемещать соперника форхендом, чтобы не дать ему пространства для открытого корта. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу Синнера. Он сделал десять эйсов.
Российский теннисист Андрей Ольховский в интервью «Газете.Ru» заявил, что, несмотря на поражение, Медведев показал достойную игру и может претендовать на место в топ-3. Он отметил победу россиянина над Алькарасом в полуфинале и оказанное сопротивление Синнеру в финале соревнований.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева сломала ракетку во время матча в США.