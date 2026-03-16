Выставка художника и «сталинского сокола» Андрея Юмашева открылась в Москве

Юмашев поступал в художественное училище в Санкт-Петербурге, но революция и Гражданская война сорвали его планы. Художник был вынужден связать свою жизнь с авиацией. В Крыму лётчик тренировался и даже ставил рекорды в полётах на планере. В Алупке у него была дача, где он продолжал рисовать и проводил творческие вечера в кругу артистов и художников.