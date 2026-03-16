Трамп рассказал, что у главы аппарата Белого дома диагностировали рак груди

Трамп назвал отличным прогноз лечения Сьюзан Уайлс, у которой диагностировали рак груди на ранней стадии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс был диагностирован рак груди. Об этом американский лидер написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Во время лечения она будет проводить почти все время в Белом доме», — рассказал Трамп.

По словам президента, рак был диагностирован на ранней стадии, а общий прогноз лечения Уайлс Трамп назвал «отличным». При этом американский лидер не заявлял о возможной замене чиновницы на посту главы аппарата Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что онкологическое заболевание было диагностировано у экс-президента США Джо Байдена. Как заявили в офисе экс-главы страны, у него обнаружили рак простаты в агрессивной форме.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше