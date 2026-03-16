Командование украинских подразделений начало пропагандировать дезертирство среди военнослужащих. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— Командование украинских подразделений начало пропагандировать дезертирство. Так, на официальных ресурсах 33-го отдельного штурмового полка ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «ВМ») появился прямой призыв к украинским военнослужащим самовольно оставлять воинские части с последующим «переводом» в их подразделение, — говорится в материале.
Журналисты добавили, что состояние ВСУ постепенно достигает низшей точки деградации, а возможность восстановления на «привилегированную должность» затрагивает только состоятельных жителей Украины и медийных националистов, тогда как обычного солдата сразу же отправят в штурмовое подразделение, передает агентство.
13 февраля СМИ сообщили, что дезертирство бойцов ВСУ с позиций под Купянском в Харьковской области обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия их командиров.