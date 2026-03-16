Невролог Алмазов назвал полезные для укрепления памяти продукты

Главной причиной снижения когнитивных функций часто становится дефицит железа, поэтому в рацион необходимо включать красное мясо, печень, бобовые и гречку. Об этом рассказал невролог Кирилл Алмазов в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, для передачи нервных импульсов организму требуются жирные кислоты, которые содержатся в лососе, скумбрии, льняном масле и грецких орехах. Врач также порекомендовал употреблять продукты с витаминами группы В, холином, магнием и цинком, например яйца, зеленые овощи, крупы и тыквенные семена.
Алмазов добавил, что антиоксиданты замедляют окислительные процессы и ускоряют регенерацию нервных клеток, поэтому в меню стоит включать ягоды, какао и зеленый чай.
Ранее невролог Татьяна Виноградова заявила, что алкоголь может повлиять на развитие деменции.