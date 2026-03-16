Эксперт Ковальзон посоветовал ложиться спать и вставать в одно время

Сомнолог Владимир Ковальзон назвал будильник «нежелательной вещью» для пробуждения после сна.

Источник: Аргументы и факты

Будильник нежелателен для пробуждения, при правильном режиме человек способен просыпаться самостоятельно без резких сигналов. Об этом заявил в беседе с НСН специалист Владимир Ковальзон.

Он подчеркнул, что универсальных рекомендаций по выбору звука для пробуждения не существует, поскольку все люди воспринимают их субъективно.

По словам эксперта, основа здорового сна — это соблюдение режима, благодаря которому все физиологические ритмы протекают без сбоев. Ковальзон отметил, что в молодости организм легче адаптируется к изменениям, но с возрастом постоянный распорядок дня становится жизненно необходимым.

Если человек живет в одном ритме, необходимость в будильнике отпадает сама собой, продолжил эксперт. При этом резкий звук действительно пугает и оставляет инерцию, после утренних процедур это состояние проходит, заключил сомнолог.

Ранее врач Себсатьян Ла Роса раскрыл оптимальное время для последней чашки кофе.