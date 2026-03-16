Минспорт назвал самые популярные виды спорта в России

Футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта, из отчета Министерства спорта России по годовой форме федерального статистического наблюдения.

По состоянию на 31 декабря 2025 года количество россиян, занимающихся футболом, составляло 3 546 785 человек. За минувший год численность занимающихся футболом в стране возросла на 95 971 человека по сравнению с 2024 годом. Следующим после футбола идет плавание — 3 160 899 поклонников. Третье место занял волейбол: им занимаются 2 599 504 гражданина, передает РИА Новости.

16 февраля аналитики экосистемы для бизнеса «Контур» сообщили, что в январе самым востребованным спортивным товаром у россиян стали гири: спрос на них вырос на 18 процентов в годовом выражении. Кроме того, на 12 процентов возросла популярность эспандеров. Средний чек в категории спортивных товаров сократился на четыре процента — до 3891 рубля. При этом цены на степеры, скакалки и коврики снизились на 13 процентов, на гири — на 8 процентов.