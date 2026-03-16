Вечерний@Калининград: отказы прокуратуры, переводы культуролога и ностальгия зумеров

О том, что прокуратура Калининградской области с мая 2025 года шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел против городских властей, рассказали представители Следственного комитета на странице информационного центра СК РФ «ВКонтакте», отвечая на соответствующий вопрос калининградки. По их словам, впервые уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц из числа администрации Калининграда по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») было возбуждено 14 мая 2025 года. А уже спустя шесть дней постановление было отменено заместителем прокурора Калининградской области Василием Безденежным, и обжаловать его решение не удалось. После этого следственные органы пытались вновь возбудить дело еще пять раз — с тем же результатом. И хотя в СК заверили, что проведение процессуальной проверки продолжается, в изменение позиции прокуратуры по «трамвайному вопросу» верится с трудом. Равно как и в действенность вмешательства главы СКР, бравшего этот самый вопрос под личный контроль.