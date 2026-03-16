Reuters: Танкер Arctic Metagaz угрожает экологии после атаки дронов ВСУ

Девять государств Средиземноморья направили экстренное обращение в Европейскую комиссию, предупреждая о критической опасности, исходящей от танкера Arctic Metagaz. Судно, перевозящее сжиженный природный газ, сейчас дрейфует в Средиземном море, после того как подверглось нападению со стороны Украины. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило агентство Reuters.
— Неустойчивое положение судна в совокупности с характером перевозимого им опасного груза создает прямую и серьезную угрозу масштабной экологической катастрофы в самом сердце морских вод Евросоюза, — говорится в тексте коллективного письма.
Инцидент произошел 3 марта неподалеку от территориальных вод Мальты. По словам представителей Министерства транспорта России, газовоз Arctic Metagaz подвергся атаке украинских безэкипажных катеров.
Позднее представитель ведомства Николай Шестаков рассказал, что, помимо двоих человек, получивших ожоги, остальные 28 членов экипажа газовоза направились в Мурманск.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нападение на Arctic Metagaz является терактом и военным преступлением.