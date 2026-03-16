В Сыктывкаре четыре дня подряд обновлялись температурные рекорды

СЫКТЫВКАР, 16 марта. /ТАСС/. Новые температурные рекорды установлены в Сыктывкаре (Республика Коми). Они фиксировались 13, 14, 15 и 16 марта, воздух прогревался до 12,1 градуса тепла, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.
«С 13 марта в Сыктывкаре держались рекордно высокие температуры, перекрыты абсолютные максимумы дня. Сегодня в полдень зафиксировано +8 градусов, тогда как предыдущий абсолютный рекорд дня +7,1 градуса удерживался с 2015 года», — сообщила ТАСС представитель метеослужбы.
По данным метеоролога, 13 марта воздух прогрелся до 6,3 градуса тепла, а прежний рекорд в +5 градусов удерживался с 13 марта 2015 года. 14 марта было +12,1 градуса, это на 4,4 градуса выше предыдущего рекордного показателя, который держался с 14 марта 2015 года.
В воскресенье, 15 марта, потеплело до +12,1 градуса, что значительно теплее, чем в 1995 году — +5,6 градуса. Это уже апрельские температуры, которые установили в Коми резко после 30-градусных морозов. Но больше рекордов не будет, на этой неделе температура будет постепенно возвращаться к климатической норме, отметила синоптик.