В Воркуте благоустроят более 30 объединенных дворов и сквер

СЫКТЫВКАР, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 30 дворов, которые объединяют несколько многоквартирных домов Воркуты Республики Коми, а также сквер прихода Иверской иконы Божией Матери благоустроят в заполярном городе за три года. На это будет направлено 227,3 млн рублей из всех уровней бюджетов, сообщили ТАСС в администрации Воркуты.
«В плановом периоде 2026−2028 годов запланировано участие в трех национальных проектах с суммарным объемом финансирования 1,5 млрд рублей. В частности, запланировано благоустройство более 30 дворовых территорий», — сообщили ТАСС в мэрии Воркуты.
В 2026 году благоустроят 13 дворов, в 2027 году — 10, в 2028 году — 10 дворов, которые объединяют несколько многоквартирных домов по улицам Московской, Мира, Ленина, бульвару Шерстнева. Помимо этого, завершат благоустройство общественной территории в центре города — сквера Прихода Иверской иконы Божией Матери. Объем финансирования на три года составит 227,3 млн рублей преимущественно из федерального бюджета, по 75−76 млн рублей ежегодно.
Как отметили в администрации главы и правительства Коми, правительство республики уделяет особое внимание городам, относящимся к Арктической зоне Российской Федерации и предпринимает активные меры для развития городской инфраструктуры Воркуты, делая ее городом с перспективами устойчивого роста и повышения качества жизни ее жителей.
«Город на постоянной основе получает финансирование на благоустройство и модернизацию общественных пространств. Так, в 2025 году было благоустроено 15 дворов, улучшены условия жителей 31 многоквартирного дома, проведен капитальный ремонт в 20 многоквартирных домах. Помимо этого, проведен капитальный ремонт центрального спорткомплекса “Победа”, установлена “умная” спортивная площадка на стадионе “Юбилейный”, проведен ремонт и оснащение столовой в гимназии № 2. Все это направлено на создание комфортной среды обитания для воркутинцев», — сообщили ТАСС в администрации главы региона.
Воркута — заполярный город с населением 66,9 тыс. человек. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия «Воркутауголь», которое с декабря 2021 года входит в состав ООО «Русская энергия» корпорации Aeon.