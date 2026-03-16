Адвокат Чекалина отреагировал на решение суда по делу Лерчек: обиды забыты

Сразу после заседания 16 марта, где рассматривалось их уголовное дело, Артём Чекалин спешно покинул здание суда. Минуя толпу журналистов, он перешел дорогу и скрылся во дворах. Было видно, что блогеру сложно говорить. Вместо Чекалина о его мнении высказался адвокат.
«Все обиды забыты. И сейчас все силы, в том числе его семьи, направлены на то, чтобы помочь Валерии. Соответственно, любое послабление удовлетворило Артёма», — сказал представитель защиты.
Напомним, в понедельник, 16 марта, почти семь часов Гагаринский районный суд рассматривал ходатайство стороны защиты Валерии Чекалиной. Адвокаты просили о приостановлении уголовного дела и послаблении меры пресечения из-за болезни их подзащитной. Суд удовлетворил обе просьбы. Сменил домашний арест на ограничение некоторых действий.
Сейчас Валерии можно гулять по улицам, ходить в кафе и медицинские учреждения. Но запрещено пользоваться Интернетом, менять место жительства и необходимо отмечаться в органах.