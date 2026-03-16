Трамп усомнился в возможности жить на Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 марта, признался, что не знает, смог бы ли он сам жить на Украине на фоне продолжающегося конфликта на ее территории.
— Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать. Но они живут на Украине, — рассказал американский лидер.
Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.
15 марта украинские СМИ сообщили, что резкая критика Дональда Трампа в адрес его украинского коллеги Владимира Зеленского и отказ от поддержки со стороны Вашингтона в текущих условиях «похоронили иллюзии Киева». Кроме того, глава Белого дома публично назвал лидера киевского режима одним из препятствий на пути к мирному урегулированию вооруженного конфликта.
13 марта Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины с защитой своих баз, расположенных на Ближнем Востоке, от иранских дронов, поскольку сам знает о беспилотниках больше, чем какая-либо страна, и обладает лучшими технологиями в этой сфере.