Национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя

Национальная электроэнергетическая система Кубы в понедельник, 16 марта, полностью перестала работать. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba заявила, что начала процедуру восстановления. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности проводит расследование.
— Произошло полное отключение… Начинают применяться протоколы по восстановлению, — говорится в сообщении компании в X.
Этот блэкаут произошел на фоне усугубления энергетического и экономического кризисов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 марта заявил, что остров более трех месяцев не получал нефть и работает на солнечной энергии, природном газе и за счет теплоэлектростанций.
Раньше Куба получала нефть из Венесуэлы, однако поставки прекратились после того, как США задержали венесуэльского президента Николаса Мадуро в начале января. Население Кубы составляет около 11 миллионов человек.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть.