Востоковед Каргин: на то, что Нетаньяху жив, указывает множество доказательств

Востоковед верит, что видео из кофейни, на котором записан Нетаньяху, реальное, а не сгенерировано.

Источник: Комсомольская правда

Политолог и востоковед Александр Каргин отметил, что вопреки всем слухам, остаточно много доказательств, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не погиб во время иранского налета.

Ранее, в Сети поползли слухи о ранении или даже смерти Нетаньяху. Во время пресс-конференции 13 марта, в интернете заявили, что видео сгенерировано нейросетью, а на руке у политика шесть пальцев.

Нетаньяху попытался убедить население, что жив и поблагодарил соотечественников за стойкость. Этот ролик, по мнению Каргина, вполне заслуживает доверия.

— В подтверждение реальности первого видео из кофейни, было опубликовано второе, как снимали весь процесс. — Там видны лица оператора, девушки-бариста и других окружающих людей. Утверждать что-то сложно, но с большой вероятностью из этого следует, что Нетаньяху жив, — сказал политолог «Ридусу».

На это так же указывает запаздывающая реакция израильских СМИ на слухи о его смерти.

По мнению политолога, если бы реально с кем-то из правящей верхушки страны что-то случилось, то это муссировалось в СМИ.