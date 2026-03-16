Востоковед Каргин: на то, что Нетаньяху жив, указывает множество доказательств

Политолог и востоковед Александр Каргин отметил, что вопреки всем слухам, остаточно много доказательств, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не погиб во время иранского налета.
Ранее, в Сети поползли слухи о ранении или даже смерти Нетаньяху. Во время пресс-конференции 13 марта, в интернете заявили, что видео сгенерировано нейросетью, а на руке у политика шесть пальцев.
Нетаньяху попытался убедить население, что жив и поблагодарил соотечественников за стойкость. Этот ролик, по мнению Каргина, вполне заслуживает доверия.
— В подтверждение реальности первого видео из кофейни, было опубликовано второе, как снимали весь процесс. — Там видны лица оператора, девушки-бариста и других окружающих людей. Утверждать что-то сложно, но с большой вероятностью из этого следует, что Нетаньяху жив, — сказал политолог «Ридусу».
На это так же указывает запаздывающая реакция израильских СМИ на слухи о его смерти.
По мнению политолога, если бы реально с кем-то из правящей верхушки страны что-то случилось, то это муссировалось в СМИ.