ЦСКА не набрал ни одного очка после возобновления сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с сайтом MK.ru назвал возможные причины неудачной серии армейцев. По словам специалиста, на сборах команда выглядела убедительно, однако в официальных матчах столкнулась с комплексом проблем. Эксперт отметил, что сказываются перебор карточек, адаптация новичков и нелучшая форма некоторых футболистов, включая Дмитрия Баринова. Балахнин добавил, что оборона продолжает пропускать, несмотря на появление португальского защитника Матеуса Рейса. Балахнин предположил, что игроки могли переоценить свои силы, учитывая, что это уже четвёртая игра после паузы.