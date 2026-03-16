ЦСКА не набрал ни одного очка после возобновления сезона РПЛ

Московский ЦСКА не набрал ни одного очка в трёх матчах РПЛ после возобновления сезона. Об этом пишет championat.com.
Отмечается, что московская команда имеет разницу забитых и пропущенных мячей, равную минус пяти. Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале РПЛ, это худший показатель среди всех команд высшего дивизиона. Так, например, разница забитых и пропущенных мячей у ФК «Сочи», потерпевший три поражения после возобновления сезона, равна минус три.
На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на десять очков. Весной команда проиграла «Ахмату», московскому «Динамо» и «Балтике».
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с сайтом MK.ru назвал возможные причины неудачной серии армейцев. По словам специалиста, на сборах команда выглядела убедительно, однако в официальных матчах столкнулась с комплексом проблем. Эксперт отметил, что сказываются перебор карточек, адаптация новичков и нелучшая форма некоторых футболистов, включая Дмитрия Баринова. Балахнин добавил, что оборона продолжает пропускать, несмотря на появление португальского защитника Матеуса Рейса. Балахнин предположил, что игроки могли переоценить свои силы, учитывая, что это уже четвёртая игра после паузы.
