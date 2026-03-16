TWZ: Подлодка проекта «Варшавянка» утонула в Иране после удара ракетой ATACMS

После удара американской ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране затонула подводная лодка проекта «Варшавянка». Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил портал TWZ.
О ликвидации иранской подлодки ударом ATACMS заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн. По данным журналистов, речь идет именно о субмарине проекта «Варшавянка», а не о других подлодках, которыми располагали Военно-морские силы Ирана — подводные корабли проектов Fateh и Ghadir, передает портал.
13 марта СМИ сообщили, что США решили усилить свою военную группировку на Ближнем Востоке, и в текущий момент туда направляются дополнительные подразделения морской пехоты и корабли Военно-морских сил страны. По данным журналистов, в состав направляемой десантной группы обычно входят несколько боевых единиц флота, а общее число личного состава достигает пяти тысяч военных.
14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие нанесли массированный авиаудар по иранскому острову Харк в Персидском заливе, уничтожив все военные объекты.