Врачи объяснили, можно ли полностью оградить себя от вирусов и бактерий

Врач Александра Митькина заявила, что полностью оградить себя от вирусов и бактерий невозможно.

Источник: Аргументы и факты

Заболеть простудой можно даже в полной изоляции от других людей, поскольку вирусы и бактерии присутствуют в окружающей среде и внутри самого организма. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал врач Александра Митькина.

Она отметила, что микроорганизмы могут передаться через воздух, поверхности, продукты, воду и предметы, например пакеты или кнопки лифта, которыми пользовался зараженный человек.

По словам Митькиной, многие патогены длительно сохраняются в организме в «спящем» состоянии и активируются при снижении иммунной защиты.

Иммунолог Татьяна Мерзлякова добавила, что причиной ослабления иммунитета становятся стресс, переутомление, недосып и переохлаждение. Станкевич пояснила, что бактерии вроде гемофильной палочки или стафилококка могут мирно обитать в организме, но при падении иммунитета превращаются в источник серьезной инфекции.

Эксперт Софья Капустина резюмировала, что люди в полной изоляции действительно болеют редко, так как не получают новых инфекций извне. При этом их заболевания связаны с внутренними сбоями в организме.

Ранее инфекционист Екатерина Болдырева рассказала, как защититься от ОРВИ весной.