Смерть актера Ершова из фильма «Следствие ведут знатоки» была внезапной

Актер Владимир Ершов за неделю до своей смерти отыграл спектакль, следующий был запланирован на 24 марта. По словам его друга и коллеги Ивана Шабалтаса, он прекрасно себя чувствовал, а смерть стала внезапной.

Источник: Аргументы и факты

За неделю до смерти заслуженный артист Российской Федерации Владимир Ершов в последний раз вышел на сцену Театра на Бронной в спектакле «Капитанская дочка». Как отметил в беседе с aif.ru друг и коллега Ершова, народный артист Иван Шабалтас, он прекрасно выглядел и был бодр.

«Володя выглядел абсолютно здоровым. Мне на сцену выходить тяжко, а когда я увидел Володю вот таким динамичным в “Капитанской дочке”, подумал: ишь ты, какая батарейка в нём. Ничего не предвещало. Единственно, года три назад он за год дважды попал в больницу с сердцем. Это его одиночество после смерти Кати. Он не мог пережить. Это его внутренняя перегрузка привела к инсульту», — поделился он.

Ершов пришел в Театр на Бронной после окончания Школы-студии МХАТ в 1984 году. За годы работы он создал десятки образов в спектаклях по пьесам классиков и современных авторов. Кроме того, Ершов снимался в кино. Известность у широкой публики ему принесла роль Алтынова в «Следствие ведут знатоки».