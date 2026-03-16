Актер Голиков за несколько дней до смерти перенес операцию после травмы головы

Вдова актера Марина Павлюк рассказала, что он пострадал после падения в театре.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Актер труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков за день до смерти перенес экстренную операцию после травмы головы. Об этом ТАСС сообщила его вдова Марина Павлюк.

Ранее в пресс-службе театра сообщили ТАСС, что Голиков умер 16 марта в возрасте 80 лет и был одним из старейших актеров труппы.

Вдова актера рассказала, что он получил тяжелую травму после падения в театре. «13 марта он был в сравнительно приличном состоянии здоровья для 80-летнего человека. Но в пятницу вечером он в театре упал, разбил себе голову, у него была гематома в височной части и перелом теменной кости. Его госпитализировали в Склиф (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — прим. ТАСС)», — рассказала собеседница агентства.

На следующий день, как уточнила Павлюк, врачи приняли решение о срочной операции. «В субботу [14 марта] мне позвонил хирург и сказал, что нужна экстренная операция, иначе будет невозврат. Он уже тогда потерял речь. Его забрали в операционную и оперировали четыре часа», — сказала она.

По словам вдовы, после операции актер в сознание так и не пришел. «В субботу была операция, и после этого он уже не приходил в себя. Сегодня утром [16 марта], в 05:50 [мск], он скончался», — добавила Павлюк. Она подчеркнула, что Голиков всю жизнь посвятил служению МХАТу.

В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в Центральном детском театре. В 1976 году был принят в труппу МХАТ имени М. Горького. Актер исполнял роли в спектаклях «Тартюф», «Кремлевские куранты», «Господа Головлевы», «Прощание с Матерой» и других постановках, а также работал режиссером и педагогом.