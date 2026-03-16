Куба столкнулась с блэкаутом: что известно

На Кубе полностью отключилась национальная энергосистема.

Источник: Комсомольская правда

На Кубе произошло полное отключение электроэнергетической системы страны. Об этом сообщила государственная электроэнергетическая компания в понедельник, 16 марта.

«В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии», — говорится в заявлении.

Согласно сообщению компании, на Кубе уже применяются необходимые меры для восстановления электроснабжения. При этом причины сбоя в работе энергосистемы, который привел к блэкауту, не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что на масштабное отключение электроэнергии произошло на Кубе 4 марта. Без света остались миллионы жителей Гаваны и других западных регионов страны. Причиной блэкаута стал сбой на ТЭС имени Антонио Гитераса, которая является одной из крупнейших теплоэлектростанций на Кубе.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше