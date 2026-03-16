Куба столкнулась с блэкаутом: что известно

На Кубе произошло полное отключение электроэнергетической системы страны. Об этом сообщила государственная электроэнергетическая компания в понедельник, 16 марта.
«В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии», — говорится в заявлении.
Согласно сообщению компании, на Кубе уже применяются необходимые меры для восстановления электроснабжения. При этом причины сбоя в работе энергосистемы, который привел к блэкауту, не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что на масштабное отключение электроэнергии произошло на Кубе 4 марта. Без света остались миллионы жителей Гаваны и других западных регионов страны. Причиной блэкаута стал сбой на ТЭС имени Антонио Гитераса, которая является одной из крупнейших теплоэлектростанций на Кубе.