Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 марта, поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с золотой медалью, завоеванной на XIV Паралимпийских зимних играх, которые проходили в Италии. Глава государства назвал триумф спортсмена красивой победой, которой тот доказал не только свой высокий чемпионский титул, но и показал высококлассное мастерство, силу воли и твердость характера.
— Мы искренне гордимся вами, всей российской сборной, которая добилась отличных результатов на XIV Паралимпийских зимних играх. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго, — передает текст телеграммы Путина официальный сайт Кремля.
Сборная России установила беспрецедентный рекорд на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии, заняв итоговое третье место в общем медальном зачете, несмотря на минимальный состав.
Особенно ярким стал заключительный день соревнований, 15 марта, когда россияне завоевали три золота подряд. Лыжник Иван Голубков оформил свое второе чемпионство.
Следом лыжница Анастасия Багиян пополнила копилку третьей золотой медалью, а Алексей Бугаев также стал паралимпийским чемпионом, добавив в свой актив, который уже включал две бронзы, высшую награду.