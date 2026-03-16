Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 марта, поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с золотой медалью, завоеванной на XIV Паралимпийских зимних играх, которые проходили в Италии. Глава государства назвал триумф спортсмена красивой победой, которой тот доказал не только свой высокий чемпионский титул, но и показал высококлассное мастерство, силу воли и твердость характера.