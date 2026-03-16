Врачи забыли пациента в томографе на шесть часов в Китае

Больница в Китае извинилась перед мужчиной, забытым в томографе, и отстранила виновных сотрудников от работы.

Источник: Комсомольская правда

В Китае пациент почти шесть часов провел в аппарате МРТ после обследования, потому что медики забыли о нем во время смены. Об этом сообщается в отчете больницы Тунцзи при Медицинском колледже Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологий.

Инцидент произошел рано утром 26 февраля в радиологическом отделении. Как выяснилось в ходе проверки, сотрудники нарушили правила дисциплины и порядок передачи смены.

«В ходе расследования выяснилось, что сотрудники радиологического отделения нарушили правила дисциплины и порядок передачи смены, в результате чего пациент был забыт на смотровом столе почти на шесть часов после обследования», — говорится в отчете больницы.

После произошедшего медучреждение извинилось перед пациентом. Его направили на дополнительное медицинское обследование, а с родственниками начали обсуждать вопрос компенсации.

Администрация признала, что произошедшее выявило серьезные проблемы в системе управления медицинской помощью. В учреждении создали специальную группу для расследования, а причастных сотрудников временно отстранили от работы.

Не менее пугающий инцидент недавно произошел в Великобритании. Там житель Бернли Мартин Стюарт Хойл умер в возрасте 43 лет от инфекции, причиной которой стала врачебная ошибка, допущенная еще в его младенчестве. По данным расследования, во время операции в 1982 году у него произошла остановка сердца, что привело к тяжелому повреждению мозга.