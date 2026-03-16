Врачи забыли пациента в томографе на шесть часов в Китае

Не менее пугающий инцидент недавно произошел в Великобритании. Там житель Бернли Мартин Стюарт Хойл умер в возрасте 43 лет от инфекции, причиной которой стала врачебная ошибка, допущенная еще в его младенчестве. По данным расследования, во время операции в 1982 году у него произошла остановка сердца, что привело к тяжелому повреждению мозга.