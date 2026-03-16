Евросоюз направит в Армению группу для защиты от иностранного вмешательства

Евросоюз планирует направить в Армению группу своих специалистов, которые будут бороться с якобы «иностранным вмешательством» в выборы страны. Об этом сообщила Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас в ходе общения с журналистами по результатам встречи глав МИД стран ЕС.
По словам Каллас, Евросоюз не оставит Армению в одиночку накануне выборов.
«Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством. Демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу», — заявила зампред ЕК.
Каллас добавила, что в Армению отправится «гибридная группа быстрого реагирования». По ее словам, этот шаг, якобы, поможет Еревану в противостоянии перед угрозами накануне выборов. Тем не менее, откуда и какие это могут быть угрозы, Каллас не уточнила.
Также политик сообщила, что на прошедшей встречи ЕС поднимался вопрос «ухудшения демократии в Грузии».
Ранее, как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин уличил Европу в том, что она вмешивалась в прошедшие выборы в США.