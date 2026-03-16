Остеопат Скляр заявил, что поза «нога на ногу» провоцирует перекос таза

Привычка сидеть в позе нога на ногу провоцирует перекос таза и может привести к функциональному укорочению одной ноги. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru остеопат Елена Скляр.
Она объяснила, что асимметричное положение тела при таком сидении создает блоки в крестцово-подвздошных сочленениях и вызывает компенсаторные искривления позвоночника.
По словам эксперта, эта поза также несет угрозу для сосудов, поскольку передавливание магистральных артерий под коленом и в области таза нарушает кровообращение. Скляр отметила, что последствиями могут стать отеки, онемение стоп, застойные явления в малом тазу и повышенные риски для венозной системы.
Кроме того, для компенсации перекоса таза и удержания взгляда прямо шея вынуждена постоянно напрягаться, что приводит к хроническим головным болям и зажимам воротниковой зоны. Остеопат рекомендовала держать стопы на полу, а колени на одном уровне.
