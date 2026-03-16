Пакистан нанес удар по реабилитационному центру в столице Афганистана

Взрывы прогремели в районах Кабула, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Пакистана нанесли удар беспилотниками по центру реабилитации в афганистанском городе Кабул. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, обвинив Исламабад в нападении на столицу.

Он заявил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие мирные жители.

Telegram-канал TOLOnews plus также сообщил, что взрывы прогремели в нескольких районах города. Согласно источнику, беспилотные аппараты кружили над Кабулом. Взрывы были слышны в районах Хайрхана, Арзан Кеймат и Тапе-е Маранджан, где расположен военный центр вооруженных сил Афганистана.

Ранее KP.RU сообщал, что военные Пакистана выпустили больше 270 ракет по населенным пунктам в районах афганской провинции Кунар за двое суток. Напомним, что боевые действия на пакистано-афганской границе начались 26 февраля.

