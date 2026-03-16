Ветеринар Шеляков объяснил, почему собакам нельзя толстеть

Лишний вес у собак приводит к серьезным проблемам с сердцем, дыханием и опорно-двигательным аппаратом, а для корги ожирение может быть фатальным. Об этом беседе с «Газетой.Ru» сообщил ветврач высшей категории Михаил Шеляков.
Он пояснил, что коротконогие и длинные собаки этой породы особенно подвержены риску из-за нагрузки на позвоночник.
По словам специалиста, избыточная масса тела провоцирует у корги грыжи, дископатии и даже параличи. Он подчеркнул, что для предотвращения этих заболеваний необходимо соблюдать баланс между получаемой энергией и ее расходом.
Шеляков отметил, что собакам худеть сложнее, чем людям, но процесс возможен при правильном подходе. Ветврач рекомендовал обратиться к специалисту для разработки индивидуальной программы физических нагрузок и диеты, что гарантированно приведет к результату.
