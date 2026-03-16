Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке желудка

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уголовное дело против которой было приостановлено из-за болезни, впервые вышла на связь после сообщений о раке желудка и подтвердила диагноз.

Источник: Аргументы и факты

Видеообращение было опубликовано в сторис в Instagram* ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини.

Чекалина сообщила, что уголовное дело в отношении нее приостановлено, отметив, что рада этому обстоятельству. При этом она подчеркнула, что сейчас для нее наиболее важным остается здоровье и возможность сосредоточиться на лечении.

«Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться», — заявила она.

По ее словам, поставленный диагноз соответствует действительности и речь идет о раке желудка.

Во время обращения блогерша расплакалась. Она также поблагодарила подписчиков за поддержку и добавила, что очень хочет жить.

Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини раскрыл подробности ее лечения.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.