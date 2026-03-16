Французский гид Michelin наградил своими звездами 62 новых ресторана

Кроме того, стало известно о понижении с двух до одной звезды рейтинга некоторых ресторанов, еще недавно лидировавших во французской кулинарии. Так, Le Suquet в коммуне Лагиоль на юге Франции потерял одну звезду. Это решение принято не без участия самого шеф-повара Себастьена Браса. Еще в 2018 году он просил исключить ресторан из гида во избежание постоянных инспекций, но в 2019 году его вновь включили в список против воли повара. Тогда директор гида Гвендаль Пулленек напомнил, что «звезды не принадлежат шеф-поварам».