Французский гид Michelin наградил своими звездами 62 новых ресторана

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Французский гастрономический справочник Michelin присудил свои звезды 62 новым ресторанам в издании за 2026 год. Торжественная церемония прошла в княжестве Монако, ее трансляция велась на YouTube-канале гида.
Лауреатов заветной награды поздравил князь Монако Альбер II. Он отметил, что с момента создания в 1900 году гид «поддерживает с княжеством тесные связи». Монарх назвал собравшихся в зале шеф-поваров художниками. «Я называю вас так, поскольку все мы знаем, что кухня — это искусство, одна из высших форм человеческой культуры», — сказал князь.
Чемпионы гастрономии.
Всего красная книга гастрономии в 2026 году включает 668 ресторанов, в том числе 62, которые удостоены этого впервые. Среди них целый ряд парижских заведений.
Также присуждена специальная премия для молодых шеф-поваров. Ее получил Кантен Пеллестор-Верье, владелец ресторана Maison Pellestor Veyrier в коммуне Коломье недалеко от Тулузы. Одновременно его заведение удостоилось первой мишленовской звезды. В Париже звездными стали 11 ресторанов, среди которых Monsieur Dior на авеню Монтень, Pr? velle на улице Сен-Доминик и Maison Ruggieri Palais Royal.
Всего один ресторан получил в этом году высшую награду — три звезды. Речь идет о Les Moraini? res в Жонжье (департамент Савойя на востоке республики).
Второй звездой награждены семь заведений. Среди них парижские рестораны Virtus, Hakuba, Alliance и расположенный в Реймсе Arbane.
Глазами президента.
Как отметила в интервью корреспонденту ТАСС президент фестиваля «Русско-французские гастрономические сезоны» Наталья Марзоева, «несмотря на все перипетии, Michelin, безусловно, остается привлекательным и желанным путеводителем по миру высокой кухни».
«Это всегда достоверно, престижно и вкусно, — заметила собеседница агентства. — Я уверена, что Michelin вскоре обязательно вернется в Москву, поскольку русская кухня сегодня может успешно состязаться с любой другой».
Понижение рейтинга.
Кроме того, стало известно о понижении с двух до одной звезды рейтинга некоторых ресторанов, еще недавно лидировавших во французской кулинарии. Так, Le Suquet в коммуне Лагиоль на юге Франции потерял одну звезду. Это решение принято не без участия самого шеф-повара Себастьена Браса. Еще в 2018 году он просил исключить ресторан из гида во избежание постоянных инспекций, но в 2019 году его вновь включили в список против воли повара. Тогда директор гида Гвендаль Пулленек напомнил, что «звезды не принадлежат шеф-поварам».
Другим рестораном, потерявшим одну звезду, стал Le Chabichou в Куршевеле. Также звезду потерял ресторан Le Relais de la Poste в Мажеске. Это семейное заведение удерживало две звезды на протяжении 55 лет. «Я не в духе времени», — отреагировал 75-летний шеф-повар Жан Куссо, при этом заявив, что «с гордостью защищает настоящую французскую кухню».
На более низкую строчку в справочнике отодвинут парижский ресторан L'Ambroisie, расположенный на старинной площади Вогезов рядом с особняками кардинала Ришелье и классика французской литературы Виктора Гюго. Теперь рейтинг L'Ambroisie понижен с трех до двух звезд.
17 заведений лишились единственной звезды. Среди них парижский ресторан H? l?ne и лионский Les Terrasses de Lyon.
По страницам короля гидов.
Король гастрономических гидов Michelin выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и готовят о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако, как подчеркнула Марзоева, «наиболее значимым является качество блюд и напитков».
Она напомнила, что связи между Россией и Францией в кулинарной области имеют давние традиции. Современная сервировка стола пришла во Францию 200 лет назад и с тех пор называется «русской». В обычай ее ввел царский посол при дворе Наполеона князь Александр Куракин. По его настоянию горячие блюда стали подаваться не одновременно, а постепенно, согласно расположению в меню, и больше не остывали. «Русская сервировка» пришлась по душе французам и с тех пор стала правилом европейских ресторанов.