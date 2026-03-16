Tasnim назвало условия Ирана для открытия Ормузского пролива для прохода судов

Иран готов открыть Ормузский пролив для прохода судов при определенных условиях, среди них — гарантированное снятие санкций. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило агентство Tasnim.
— Возможное возобновление работы Ормузского пролива связано с такими предварительными условиями, как гарантированное снятие санкций, закрытие военных баз США, разблокировка замороженных активов Ирана и развитие торговли в валютах, отличных от доллара, — говорится в публикации.
Экс-спикер палаты представителей Соединенных Штатов Ньют Гингрич ранее призвал президента страны Дональда Трампа устроить дюжину термоядерных взрывов, чтобы создать альтернативу Ормузскому проливу.
14 марта Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он заявил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в данном районе.
16 марта подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнение в заявлениях Дональда Трампа о том, что Штаты побеждают в конфликте на Ближнем Востоке. Он отметил, что в таком случае Америка не просила бы другие страны о помощи в разблокировке пролива.