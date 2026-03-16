Tasnim назвало условия Ирана для открытия Ормузского пролива для прохода судов

16 марта подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнение в заявлениях Дональда Трампа о том, что Штаты побеждают в конфликте на Ближнем Востоке. Он отметил, что в таком случае Америка не просила бы другие страны о помощи в разблокировке пролива.