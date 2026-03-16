Глава РФПИ Дмитриев: более 60% украинцев поддержали бы уступки территорий

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что большинство украинцев согласились бы на уступки территорий ради заключения мирного соглашения.
«Согласно опросу, 61% украинцев поддержали бы мирное соглашение, включающее территориальные уступки, гарантии безопасности, пакет мер по обеспечению экономического процветания и членство в ЕС в 2027 году», — написал Кирилл Дмитриев в Telegram.
По его словам, только 10% проголосовали бы против. Так он прокомментировал исследование Киевского международного института социологии.
Ранее украинский юрист Владимир Дородко заявил, что многие украинцы готовы к уступкам территорий.