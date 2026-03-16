Иран и США возобновили прямые контакты: высокие чиновники обменялись сообщениями

«Пока неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменялись Аракчи и Уиткофф, но это первые известные контакты между сторонами после начала войны примерно две недели назад», — сказано в публикации.
Источники, от которых портал получил информацию, предполагают, что глава иранского МИД отправил Уиткоффу сообщения, касающиеся прекращения войны. При этом отмечалось, что Вашингтон отвергает требования Ирана о выплате Соединёнными Штатами репараций.
Накануне Аракчи заявил, что его ведомство не делало попыток установить контакт с Вашингтоном и подчеркнул, что Иран не видит какой-либо необходимости для проведения переговоров с США.
Перекрыв Ормузский пролив, Иран отобрал инициативу у США, считают британские аналитики.
Тем временем президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о захвате иранского острова Харк. Такой план обеспечит «экономический нокаут» Тегерана, но потребует высадки американских военных.