Иран и США возобновили прямые контакты: высокие чиновники обменялись сообщениями

Axios: Арагчи и Уиткофф возобовили прямые контакты и обменялись сообщениями.

Источник: Комсомольская правда

МИД Ирана возобновил прямые контакты с США. Речь идёт об обмене сообщениями между министром иностранных дел исламской республики Аббасом Аракчи и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, информирует портал Axios.

«Пока неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменялись Аракчи и Уиткофф, но это первые известные контакты между сторонами после начала войны примерно две недели назад», — сказано в публикации.

Источники, от которых портал получил информацию, предполагают, что глава иранского МИД отправил Уиткоффу сообщения, касающиеся прекращения войны. При этом отмечалось, что Вашингтон отвергает требования Ирана о выплате Соединёнными Штатами репараций.

Накануне Аракчи заявил, что его ведомство не делало попыток установить контакт с Вашингтоном и подчеркнул, что Иран не видит какой-либо необходимости для проведения переговоров с США.

Ранее в Британии указали на главную ошибку, которая лишила США инициативы в иранском конфликте. Перекрыв Ормузский пролив, Иран отобрал инициативу у США, считают британские аналитики.

Тем временем президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о захвате иранского острова Харк. Такой план обеспечит «экономический нокаут» Тегерана, но потребует высадки американских военных.

