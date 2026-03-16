Несколько взрывов произошли у рынка и больницы в Нигерии, есть раненые

Взрывы раздались в городе Майдугури, который является административным центром штата Борно. Ущерб получило строение рынка, а также учебная больница, находящаяся при университете Майдугури. Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие и избегать посещения мест, где произошли взрывы. Сообщается, что на данный момент проводятся поисково-спасательные работы.