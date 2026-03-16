Несколько взрывов произошли у рынка и больницы в Нигерии, есть раненые

На территории северо-востока Нигерии произошли взрывы. По данным портала The Cable, злоумышленники взорвали бомбу неподалеку от рынка, а также рядом с учебной больницей.
Согласно предварительной информации, пострадали несколько человек.
Взрывы раздались в городе Майдугури, который является административным центром штата Борно. Ущерб получило строение рынка, а также учебная больница, находящаяся при университете Майдугури. Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие и избегать посещения мест, где произошли взрывы. Сообщается, что на данный момент проводятся поисково-спасательные работы.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в апреле прошлого года также в штате Борно сработало самодельное взрывное устройства. В результате погибли минимум 26 человек.
Кроме того, в конце 2024 года от взрыва бензовоза в Нигерии погибли 94 человека. Трагедия произошла в штате Джигава.