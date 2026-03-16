Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько взрывов произошли у рынка и больницы в Нигерии, есть раненые

Взрывы произошли в штате Борно в Нигерии.

На территории северо-востока Нигерии произошли взрывы. По данным портала The Cable, злоумышленники взорвали бомбу неподалеку от рынка, а также рядом с учебной больницей.

Согласно предварительной информации, пострадали несколько человек.

Взрывы раздались в городе Майдугури, который является административным центром штата Борно. Ущерб получило строение рынка, а также учебная больница, находящаяся при университете Майдугури. Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие и избегать посещения мест, где произошли взрывы. Сообщается, что на данный момент проводятся поисково-спасательные работы.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в апреле прошлого года также в штате Борно сработало самодельное взрывное устройства. В результате погибли минимум 26 человек.

Кроме того, в конце 2024 года от взрыва бензовоза в Нигерии погибли 94 человека. Трагедия произошла в штате Джигава.