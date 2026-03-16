ЕС намерен послать в Армению группу реагирования для защиты от угроз на выборах

Европейский союз направит в Армению «гибридную группу быстрого реагирования для оказания помощи в противодействии угрозам в преддверии выборов в стране». Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Общаясь с журналистами на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД государств ЕС в Брюсселе, она сказала, что «поддержка устойчивости демократии в регионе остается крайне важной».

— Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством. Демократии, которые находятся под давлением, могут рассчитывать на Европу, — заверила дипломат, напомнив, что Ереван просил о помощи, передает пресс-служба ЕС.

По словам Каллас, на этой встрече также обсуждался «широкий круг вопросов, включая дальнейшее ухудшение демократического положения в Грузии».

Присутствие военных баз РФ на территории Армении не вызывает у Еревана никаких опасений. Об этом 26 февраля сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Отвечая на соответствующий вопрос во время встречи с польскими экспертами в Варшаве, он пояснил, что у Армении нет планов или тревог по поводу 102-й российской военной базы.

