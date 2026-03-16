ЕС намерен послать в Армению группу реагирования для защиты от угроз на выборах

Присутствие военных баз РФ на территории Армении не вызывает у Еревана никаких опасений. Об этом 26 февраля сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Отвечая на соответствующий вопрос во время встречи с польскими экспертами в Варшаве, он пояснил, что у Армении нет планов или тревог по поводу 102-й российской военной базы.