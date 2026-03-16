Михалков раскритиковал получивший «Оскар» фильм «Господин Никто против Путина»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков считает, что режиссер фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин мог руководствоваться при съемках американским пособием 1944 года «Мануал простого полевого саботажа» для искажения политической риторики. Точку зрения Михалков изложил в эфире передачи «Бесогон».
«Вы не видите, как перекликается деятельность учителя Таланкина с той методичкой (“Мануал простого полевого саботажа” — прим. ТАСС), написанной в 44-м году? Ведь он наверняка для своего материала заставлял ребят громче петь гимн, выше поднимать флаг, говорить патриотические речи для того, чтобы этим иллюстрировать насилие идеологическое над школьниками», — сказал Михалков.
По словам Михалкова, это могло делаться для того, чтобы затем показать происходящее как пример «идеологического давления» на учащихся.
Лента «Господин Никто против Путина» (Mr Nobody Against Putin, 2025) накануне получила «Оскар» как лучший документальный фильм.