Во Львове после мощного взрыва начался пожар

Во Львове на западе Украины прогремел взрыв, после чего в городе начался пожар, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, инцидент произошел на одной из стоянок, где загорелся автобус.
«На одной из стоянок загорелся автобус. Это не общественный транспорт. Пострадавших нет», — прокомментировал мэр города Садовой.
Также уточняется, что на момент инцидента воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Ранее сообщалось, что во Львове произошли взрывы. В результате инцидента пострадали 14 человек. Все они были госпитализированы.