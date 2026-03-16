Эвакуировать раненого или заминировать позицию: когда на СВО используют робота «Курьера»

Эта фраза у него звучит просто. И, наверное, именно поэтому ей веришь сразу. Потому что сам он еще недавно был не рядом с машиной, а в составе штурмовой группы. Но получив тяжелое ранение и контузию во время одной из операций, «Полковник» начал новый этап своей службы в рядах Вооруженных сил России. Он прошел обучение по использованию наземного робототехнического комплекса «Курьер», а через некоторое время сам стал инструктором и теперь готовит к работе с машиной других бойцов.