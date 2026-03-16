Эвакуировать раненого или заминировать позицию: когда на СВО используют робота «Курьера»

Иногда ситуация на фронте такова, что нужно срочно доставить припасы, эвакуировать раненого или заминировать позицию, но для людей эта задача слишком опасна. Тогда на сцену выходит робот «Курьер».
Утро на учебной площадке полигона сырое и прохладное. В центре стоит приземистая гусеничная машина — темная, тяжелая и холодная. Возле нее собираются бойцы. Чуть в стороне — инструктор с позывным «Полковник». По нему видно: человек здесь не для красивых рассказов про новую технику. Он знает, о чем говорит.
Рядом с ним — наземный робототехнический комплекс «Курьер». Машина может подвозить боеприпасы, прикрывать штурмовую группу огнем, ставить дымовую завесу, вывозить раненых. Но для «Полковника» все это не просто перечень возможностей.
— Удаленно управляя этой машиной, мы сохраняем жизнь штурмовикам, — говорит он.
Эта фраза у него звучит просто. И, наверное, именно поэтому ей веришь сразу. Потому что сам он еще недавно был не рядом с машиной, а в составе штурмовой группы. Но получив тяжелое ранение и контузию во время одной из операций, «Полковник» начал новый этап своей службы в рядах Вооруженных сил России. Он прошел обучение по использованию наземного робототехнического комплекса «Курьер», а через некоторое время сам стал инструктором и теперь готовит к работе с машиной других бойцов.
— Сейчас я здесь инструктирую ребят, приезжающих на обучение. Нужное дело, — отмечает наставник.
И по тому, как он это говорит, видно: для него это действительно продолжение службы. Просто раньше он сам шел вперед, а теперь помогает сделать так, чтобы самые опасные метры по возможности преодолевала первой машина.
«Полковнику» 28 лет. Он из Московской области. У него трое детей. О семье он говорит с искренней теплотой, в которой есть что-то особенно сильное. Если попытаться описать, то приходит осознание, что это мужская сдержанность человека, который очень хорошо знает, ради кого живет и ради чего держится.
Он вспоминает, как подписал контракт, как оказался в Ростове, как на короткое время пропала связь, а потом выяснилось, что жена родила. Пока он был в дороге, дома уже случилось главное событие. Так, почти без паузы, одна жизнь наложилась на другую: семья, дети, фронт, дорога, решение, от которого назад уже не отходят.
До этого у него была служба по контракту. Учился на БМ-21 «Град», служил с 2016 года. Потом пошел добровольцем на специальную военную операцию. Объясняет он причины без длинных формулировок: не хочется, чтобы враг добрался до наших семей. Сказано просто, но за такими словами обычно стоит уже все остальное.
О «Курьере» он рассуждает как человек практический. Не увлекается лишней теорией, а сразу прикидывает, что и где может сработать в реальном бою. Где поставить дым, чтобы прикрыть заход. Где дать огневую поддержку. Где важнее всего быстро подать боекомплект. Где машина может забрать раненого и сэкономить самые дорогие секунды. Особенно внимательно он говорит о том, что техника подходит под фронтовую реальность. Связь, устойчивость сигнала, работа в лесополосе, дополнительные модули, аккумуляторы — все это для него не абстрактные понятия, а конкретные вещи, от которых на войне слишком многое зависит.
— Идей хороших много. Самое главное — правильно их применить, — говорит он.
На площадке бойцы подходят ближе, задают вопросы, кто-то смотрит на машину с настороженным интересом, кто-то уже примеряет ее возможности к передовой. А «Полковник» снова оказывается рядом с «Курьером», касается корпуса, что-то поправляет, что-то объясняет. И в этот момент становится особенно ясно: после ранения он не ушел в сторону. Остался в общем деле. Просто его место теперь другое.
Когда-то он сам шел туда, где начинался штурм. Теперь учит машину идти туда первой.
И в этом, наверное, вся суть его нынешней работы. Не в громких словах и не в красивых формулировках про технологии. А в очень простой вещи: если можно сберечь хотя бы одного человека, значит, этим нужно заниматься всерьез.
«Курьер» — многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в условиях боевых действий. Робот может использоваться для транспортировки различных грузов, эвакуации раненых, установки минных заграждений и разминирования, ведения разведки, уничтожения живой силы и техники.