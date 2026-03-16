Вашингтон
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 1 мая 2026 года

Словакия прекратит поставлять на Украину электроэнергию с 1 мая текущего года. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Словакия прекратит поставлять на Украину электроэнергию с 1 мая текущего года. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Организация получила соответствующее уведомление от Словацкого системного оператора. В компании заверили, что изменений для потребителей на Украине не произойдет.

— Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в очень ограниченных объемах. Последний такой случай был зафиксирован в январе 2026 года, — сообщили в «Укрэнерго» в Telegram-канале, передает ТАСС.

Украинский президент Владимир Зеленский может намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба». Такое мнение 8 марта высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также отметил, что взрыв подводного газопровода «Северный поток» специальными подразделениями Украины не мог произойти без ведома главы киевского режима.

Ранее политик назвал «безобразными» угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Фицо считает, что украинский лидер «перешел все красные линии».

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше