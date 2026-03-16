Словакия прекратит поставлять на Украину электроэнергию с 1 мая текущего года. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Организация получила соответствующее уведомление от Словацкого системного оператора. В компании заверили, что изменений для потребителей на Украине не произойдет.
— Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в очень ограниченных объемах. Последний такой случай был зафиксирован в январе 2026 года, — сообщили в «Укрэнерго» в Telegram-канале, передает ТАСС.
Украинский президент Владимир Зеленский может намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба». Такое мнение 8 марта высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также отметил, что взрыв подводного газопровода «Северный поток» специальными подразделениями Украины не мог произойти без ведома главы киевского режима.
Ранее политик назвал «безобразными» угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Фицо считает, что украинский лидер «перешел все красные линии».