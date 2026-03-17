В РФ ограниченно годным по ряду категорий могут запретить службу по контракту

В Минобороны России выступили с инициативой, которая расширяет перечень психических заболевания и расстройств поведения, с которыми граждане, признанные ограниченно годными, не могут быть приняты на прохождение военной службы по контракту во время мобилизационных мероприятий. Соответствующий приказ министра обороны России Андрея Белоусова опубликован на портале нормативных правовых актов.
Новый перечень психических расстройство включены: кататоническое, бредовое, тревожное, диссоциативное расстройства. Кроме того, к ним добавили ментальные расстройства, спровоцированные употреблением наркотиков.
Также в список включили ПТСР, диссоциативное расстройство, тревожное расстройство, шизофрения, умственная осталось и другие.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, на территории России подверглись изменениям правила призыва граждан для прохождения срочной службы. Так, теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать весь год. Данная мера позволит снизить нагрузку на военкоматы.