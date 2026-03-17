Что можно и нельзя делать в день Герасима 17 марта, который называют Грачевник

Православная церковь 17 марта вспоминает святых Герасимов: Вологодского и Иорданского. В народе празднуют Герасимов день. Вместе с тем есть еще одно название — Грачевник. Все дело в том, что в названную дату из теплых краев возвращаются грачи.
Что нельзя делать 17 марта.
Не стоит планировать путешествия и поездки на дальние расстояния 17 марта. Не подходит день и для того, чтобы планировать поход к стоматологу. Считалось, что это может привести к проблемам со здоровьем. Влюбленным не стоит признаваться в своих чувствах. Предки верили, что они окажутся безответными.
Что можно делать 17 марта.
По традиции, в названный день было принято заниматься генеральной уборкой. Кроме того, стоит разобрать старые вещи. В названный день также выпекали специальное печенье в форме грачей.
Согласно приметам, перелетные птицы, которые вернулись в старые гнезда, предвещают скорое наступление весны. В том случае, если грачи сидят в гнездах, то это говорит о том, что холода затянутся на долгое время.
