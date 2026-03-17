Мишустин посетит НМИЦ гематологии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в Москве Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В мероприятии также примет участие министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В феврале премьер-министр поздравлял коллектив НМИЦ гематологии со 100-летием со дня основания учреждения. Институт переливания крови стал первым профильным учреждением в мире.
Мишустин назвал НМИЦ гематологии ведущим научно-клиническим и образовательным комплексом, оснащенным передовым оборудованием. Отдельно премьер-министр отметил самоотверженный труд высококвалифицированного коллектива, который сохраняет и приумножает славные традиции института, разрабатывает и внедряет инновационные методы диагностики и терапии, выполняет уникальные операции по трансплантации костного мозга и создает лекарственные препараты.