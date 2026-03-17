TWZ: США ударом ATACMS затопили подлодку проекта «Варшавянка» в Иране

Иранская подводная лодка затоплена после удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас. Речь идёт о подводной лодке проекта «Варшавянка», по кодификации НАТО — субмарине типа Kilo. Удар был нанесён ракетой ATACMS, информирует издание TWZ со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Дэна Кейна.