TWZ: США ударом ATACMS затопили подлодку проекта «Варшавянка» в Иране

Иранская подводная лодка затоплена после удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас. Речь идёт о подводной лодке проекта «Варшавянка», по кодификации НАТО — субмарине типа Kilo. Удар был нанесён ракетой ATACMS, информирует издание TWZ со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Дэна Кейна.
Ранее американский эксперт Джек Бакби высказал мнение, что иранские субмарины российского производства проекта «Варшавянка» могут представлять главную угрозу для авианосной ударной группировки Военно-морских сил (ВМС) США в Персидском заливе.
Субмарины этого класса получили от американских военных моряков прозвище «Черная дыра» из-за своего низкого акустического «следа».
Накануне в ВС США заявили, что потопили или повредили 43 корабля Ирана с начала операции.
Тем временем Дональд Трамп утверждает, что США уничтожили всю военную авиацию Ирана.