Что можно, а что нельзя делать 17 марта 2026 года в день Герасима Грачевника

Тогда монах, который был келейником Герасима, вывел льва к могиле старца и сказал: «Вот здесь лежит наш авва. Он оставил нас и отошел ко Господу». Услышав это, лев зарычал еще громче, а затем, ударившись головой о землю у могилы, испустил дух. Зверь, в котором не было разумной души, проявил такую любовь и преданность человеку, что это стало символом победы духа над плотью и торжества райской гармонии, где, по слову пророка Исайи, «лев, как вол, будет есть солому». Так лев был похоронен рядом с могилой преподобного Герасима, и эта неразлучная пара — святой и его верный друг — навсегда осталась в памяти церковного предания.