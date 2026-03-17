Что можно, а что нельзя делать 17 марта 2026 года в день Герасима Грачевника

17 марта 2026 года православный мир вспоминает сразу двух великих святых — благоверного князя Даниила Московского и преподобного Герасима Иорданского. В народном календаре этот день получил название Герасим Грачевник: считается, что именно сегодня в родные гнезда возвращаются грачи, принося на своих крыльях настоящую весну.
С этим днем связано множество поверий и строгих запретов. Нарушив их, можно надолго отпугнуть от дома удачу и навлечь беду.
Что нельзя делать 17 марта.
1. Обижать птиц (особенно грачей).
Это главный запрет дня. Разорять гнезда, прогонять пернатых или тем более причинять им вред — к большому несчастью. Того, кто обидит грача 17 марта, удача обойдет стороной весь год.
2. Давать деньги в долг.
Финансы, одолженные в этот день, по приметам не вернутся обратно. Считается, что они «уйдут вместе с зимой» и оставят вас в нужде.
3. Ссориться, громко смеяться и кричать.
Любые громкие звуки привлекают нечистую силу, которая особенно активна в день Герасима. Ссора, начатая 17 марта, рискует затянуться на долгие месяцы. Однако и грустить нельзя — тоска «прилипнет» к душе и не отпустит.
4. Отправляться в дальнюю дорогу.
Путешествие, начатое в этот день, будет полно неприятностей, задержек и разочарований.
5. Признаваться в любви и давать обещания.
Чувства, открытые 17 марта, рискуют остаться безответными. А любое данное слово, по поверью, вы не сможете сдержать, что испортит репутацию.
6. Совершать крупные покупки.
Деньги будут потрачены впустую, а вещь не принесет радости и быстро придет в негодность.
7. Оставлять грязными половики у порога.
Именно в них, по поверьям предков, застревают все накопленные за зиму горести и беды. В день Герасима их нужно тщательно вычистить.
Что можно и нужно делать 17 марта.
1. Поклониться святому Даниилу Московскому.
В день памяти небесного покровителя Москвы хорошо посетить храм или Данилов монастырь. Святому молятся:
О мире и благополучии России. О защите воинов (он считается покровителем инженерных войск).О даровании кротости и мудрости. Об исцелении болезней.
2. Испечь «грачей» и позвать весну.
Главное угощение дня — печенье или булочки из теста в виде птичек. Ими угощают детей и соседей, призывая тепло: «Грачи-грачи, весну на крыльях несите!».
3. Прогнать кикимору (сделать уборку).
Считается, что 17 марта злой дух (кикимора) становится слабым и его легко выгнать из дома. Для этого нужно:
Провести генеральную уборку, особенно тщательно вымести углы веником из полыни. Выбросить старую, дырявую обувь — любимое укрытие нечисти. Развесить по дому веточки можжевельника.
4. Повесить скворечник.
Новый домик для птиц, установленный именно в этот день, привлечет в семью удачу и сулит благополучный год.
Народные приметы на 17 марта.
Грачи прилетели и сразу сели в гнезда — весна будет дружной, и снег сойдет через месяц. Птицы кричат беспокойно и кружат — жди дождя или затяжных холодов. День солнечный и сухой — к богатому урожаю ягод в лесу. Какая погода сегодня — такой будет и следующая зима. Ранний прилет грачей (до 17 марта) — к неурожайному и голодному году.
У кого именины 17 марта.
Именины 17 марта отмечают Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.
Кто такой Герасим Иорданский.
В истории христианского подвижничества есть фигуры, которые оставили неизгладимый след не только своей аскезой, но и удивительными отношениями с миром природы. Преподобный Герасим Иорданский принадлежит к числу именно таких святых. Его имя на протяжении полутора тысяч лет окружено ореолом легенды, в центре которой — трогательная история дружбы человека и дикого зверя. Но за этой историей скрывается глубокий духовный путь, суровый монашеский подвиг и пример милосердия, преобразившего хищника. Кто же он, этот человек, сумевший не только победить собственную плоть, но и приручить льва?
Путь из Ликии в Иорданскую пустыню.
Будущий святой появился на свет в конце IV века в провинции Ликия, которая располагалась на южном побережье Малой Азии, на территории современной Турции. Семья его была состоятельной, но с ранних лет Герасим не проявлял интереса к мирским благам. Как гласит житие, его душа стремилась к уединению и молитве. Приняв монашеский постриг, он покинул родные места и отправился в Египет, который в те времена был настоящей Меккой монашества. Здесь, в суровой пустыне Фиваиды, он постигал основы духовной брани у великих отцов-пустынников, учась смирению, послушанию и беспрекословной вере.
Однако жажда совершенного безмолвия привела его дальше. Около 450 года Герасим перебирается в Палестину, которая уже тогда привлекала иноков святостью мест, связанных с земной жизнью Спасителя. Он поселяется в пустыне близ реки Иордан, где создает обитель, ставшую образцом палестинского монашества. Это место и дало ему имя, под которым он вошел в историю, — Герасим Иорданский.
Суровый устав Иорданской обители.
Монастырь, основанный преподобным, отличался необычайно строгими правилами, которые для современного человека могут показаться не просто суровыми, а почти невозможными. Герасим создал особый тип общежития, который позже назвали лаврой. Это было не просто общежитие в привычном понимании, а скорее конфедерация отшельников.
Как же была устроена жизнь братии? Пять дней в неделю каждый монах проводил в полном одиночестве в своей келье, расположенной на некотором отдалении от главного монастыря. В эти дни иноки безмолвствовали, занимались рукоделием — чаще всего плетением корзин из пальмовых ветвей — и непрестанно молились. Пища их в эти дни была предельно скудной: немного хлеба, вода и коренья. Они не имели права зажигать огонь, чтобы сварить еду, и не должны были ни с кем общаться.
В субботу и воскресенье отшельники оставляли свои уединенные кельи и собирались в центральном храме обители для участия в общей Литургии и причащения Святых Христовых Таин. В эти дни они приносили в монастырь сделанные своими руками изделия и получали благословение на новую неделю. За общей трапезой им предлагали немного вареной пищи и вина, чтобы поддержать силы. После воскресного богослужения монахи вновь расходились по своим кельям, унося с собой запас хлеба, воды и фиников на пять дней.
Особого упоминания заслуживает практика Великого поста в обители Герасима. Она была настолько аскетичной, что поражала даже видавших виды паломников. На весь период Святой Четыредесятницы иноки не вкушали никакой вареной пищи. Более того, они не ели вообще ничего, кроме просфор, которые получали в воскресные дни за Литургией. В остальное время они питались лишь «небесной пищей» — причастием, а телесный голод утоляли водой. Сам преподобный Герасим подавал в этом пример, проводя пост в полном воздержании от пищи до самого дня Святой Пасхи. Это был подвиг веры, требовавший колоссальной силы духа и всецелого упования на Бога.
Чудо милосердия: лев, который стал учеником.
Однако не строгость устава принесла Герасиму всемирную известность, а история, случившаяся однажды на берегах Иордана. Она настолько поразила современников и потомков, что образ святого неразрывно слился с образом дикого зверя. На иконах преподобный Герасим часто изображается с маленьким львом у ног, и это не просто символическая деталь, а отражение реального события, описанного в его житии.
Однажды святой шел по пустыне и встретил льва, который страдал от сильной боли. В лапу зверя впилась огромная заноза — острый тростниковый шип, из-за которого лапа распухла и гноилась. Лев не мог охотиться и обессилел от голода. Вместо того чтобы испугаться или прогнать хищника, Герасим проявил милосердие. Он опустился рядом с опасным зверем, извлек занозу, очистил рану и перевязал ее.
Удивительно, но лев, словно поняв, что от этого человека исходит только добро, не только не напал на старца, но и не захотел с ним расставаться. С тех пор он всюду следовал за своим спасителем, словно благодарный ученик. Лев поселился в монастыре и стал настоящим членом братии. Он слушался Герасима, выполнял поручения и даже помогал по хозяйству: например, охранял монастырского осла, который ходил за водой к Иордану.
Житие повествует о трогательном случае, который произошел, когда лев ненадолго отошел от осла и тот был украден проходившими мимо погонщиками верблюдов. Вернувшись и не найдя осла, лев, понурив голову, пришел в монастырь. Братия, не зная правды, подумала, что хищник, не выдержав голода, просто съел осла. Герасим же, веря в чистоту своего питомца, не стал его наказывать, но, чтобы утешить братию, велел льву выполнять работу осла — носить воду в бурдюках. Лев смиренно принял это послушание.
Лишь спустя время погонщики вернулись, и лев узнал своего обидчика. Он с ревом бросился на караван и, к удивлению всех, не растерзал людей, а просто отвел в монастырь верблюдов вместе с украденным ослом. Так невиновность льва была доказана. Братия просила прощения у зверя, а Герасим, ласково потрепав его по гриве, сказал: «Бог не оставил нас, и ты не виноват».
Верность до гроба.
Эта история получила свое трогательное завершение после смерти преподобного. Когда святой старец отошел ко Господу, лев не смог перенести разлуки. Он пришел в монастырь и, не найдя своего друга, стал метаться в поисках. Ученики Герасима пытались его накормить, но лев отказывался от пищи и лишь оглашал окрестности душераздирающим ревом.
Тогда монах, который был келейником Герасима, вывел льва к могиле старца и сказал: «Вот здесь лежит наш авва. Он оставил нас и отошел ко Господу». Услышав это, лев зарычал еще громче, а затем, ударившись головой о землю у могилы, испустил дух. Зверь, в котором не было разумной души, проявил такую любовь и преданность человеку, что это стало символом победы духа над плотью и торжества райской гармонии, где, по слову пророка Исайи, «лев, как вол, будет есть солому». Так лев был похоронен рядом с могилой преподобного Герасима, и эта неразлучная пара — святой и его верный друг — навсегда осталась в памяти церковного предания.
Духовное значение подвига преподобного Герасима.
История со львом — не просто красивая легенда. За ней стоит глубокий богословский смысл. Для христианского сознания приручение дикого зверя есть возвращение к тому состоянию гармонии между человеком и природой, которое существовало в раю до грехопадения Адама. Преподобный Герасим, очистив свое сердце от страстей и достигнув святости, восстановил эту утраченную связь. Он стал тем новым Адамом, которому, по слову Писания, повинуются все твари.
Кроме того, лев символизирует не только дикую природу, но и темные стороны человеческой души — гнев, ярость, жестокость. Герасим, исцеливший раненого зверя, явил собой образ Христа, исцеляющего раны человеческой души. Укрощение льва есть прообраз укрощения собственных страстей через подвиг, молитву и любовь. Лев, служивший старцу, — это образ преображенной плоти, которая из врага и соперника становится верным помощником на пути к Богу.
Почитание святого и молитвенная помощь.
Преподобный Герасим Иорданский мирно почил в 475 году. Его обитель, расположенная в долине Иордана, недалеко от Мертвого моря, существует и по сей день. Монастырь, известный как Дейр-Хаджла (или монастырь святого Герасима), является действующим и привлекает множество паломников со всего мира. В нем до сих пор хранят память о великом подвижнике, а в монастырском саду можно увидеть камни, которые, по преданию, помнят шаги знаменитого льва.
Православная церковь чтит память преподобного Герасима дважды в году: 17 марта (4 марта по старому стилю) — в день его преставления, а также в Неделю (воскресенье) всех преподобных, отцов и матерей, в подвиге просиявших.
О чем молятся преподобному Герасиму? Верующие обращаются к нему в самых разных жизненных обстоятельствах. Как великий постник и аскет, он является небесным покровителем монашествующих и всех, кто стремится к духовному совершенству. Ему молятся о даровании сил для соблюдения поста, о помощи в борьбе с греховными страстями и плотскими искушениями. Просят святого о смирении и кротости, о мудрости в управлении своими эмоциями.
Но, конечно же, особое место занимает молитва к Герасиму о помощи в отношениях с животными. К нему обращаются владельцы домашних питомцев с просьбами о здравии своих любимцев, а также люди, чья профессия связана с природой и животным миром. Верят, что святой может помочь найти пропавшее животное или исцелить заболевшую скотину. Кроме того, существует традиция молиться Герасиму об укрощении «звериного» нрава в людях — о смягчении злых сердец и примирении враждующих.
Память в веках.
Образ преподобного Герасима Иорданского вдохновлял не только иконописцев, но и поэтов, и писателей. История о его дружбе со львом нашла отражение в древнерусских патериках и западноевропейских средневековых бестиариях. Этот сюжет стал одним из архетипических образов святости, демонстрирующим, что настоящая любовь способна преобразить любое творение Божие.
В русской культуре день памяти святого тесно переплелся с народными традициями. Не случайно в народе его прозвали Герасимом Грачевником, связав церковное торжество с прилетом грачей. Эта связь говорит о том, что в народном сознании преподобный Герасим воспринимался не только как строгий пустынник, но и как добрый хозяин, заботящийся о природе, приносящий на своих крыльях весну и обновление.
Таким образом, жизнь Герасима Иорданского — это многогранная история о том, как человек может достичь высот святости, оставаясь при этом милосердным к ближнему и ко всякой твари. Это напоминание о том, что путь к Богу лежит не только через суровый аскетизм и умерщвление плоти, но и через любовь — ту самую, которая заставила дикого льва плакать на могиле старца.
