Пример для подражания и гордости: в Черняховске мужчина спас мальчика, который провалился под лёд

В Черняховске мужчина спас чужого ребёнка, провалившегося под лёд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 16 марта.
ЧП произошло на озере Парковое. Глава семейства гулял у водоёма с двумя своими детьми, когда заметил на противоположном берегу школьника, который спустился на лёд и попытался добраться до искусственного цветка, установленного на озере.
«Не дойдя до островка, мальчик провалился под лёд. Мужчина мгновенно среагировал: нырнул в ледяную воду, добрался до ребёнка и вместе с ним доплыл до островка», — рассказали спасатели, которые прибыли на место происшествия.
Всё это время мужчина держал испуганного ребёнка на руках. Сотрудники МЧС доставили обоих на берег, укутали в термоодеяла и передали бригаде скорой медицинской помощи. Ребёнка отправили в больницу, мужчина от госпитализации отказался.
Супружеская пара из Уфы едва не погибла во время отдыха на пляже в Зеленоградске, спасая сына. Мужчину и женщину прибило к волнорезам, оба уже прощались с жизнью, когда подоспела помощь.