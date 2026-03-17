Пример для подражания и гордости: в Черняховске мужчина спас мальчика, который провалился под лёд

Глава семейства в этот момент гулял со своими детьми.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске мужчина спас чужого ребёнка, провалившегося под лёд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 16 марта.

ЧП произошло на озере Парковое. Глава семейства гулял у водоёма с двумя своими детьми, когда заметил на противоположном берегу школьника, который спустился на лёд и попытался добраться до искусственного цветка, установленного на озере.

«Не дойдя до островка, мальчик провалился под лёд. Мужчина мгновенно среагировал: нырнул в ледяную воду, добрался до ребёнка и вместе с ним доплыл до островка», — рассказали спасатели, которые прибыли на место происшествия.

Всё это время мужчина держал испуганного ребёнка на руках. Сотрудники МЧС доставили обоих на берег, укутали в термоодеяла и передали бригаде скорой медицинской помощи. Ребёнка отправили в больницу, мужчина от госпитализации отказался.

Супружеская пара из Уфы едва не погибла во время отдыха на пляже в Зеленоградске, спасая сына. Мужчину и женщину прибило к волнорезам, оба уже прощались с жизнью, когда подоспела помощь.