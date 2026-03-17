Народный календарь. Почему на Павла Капельника, 20 марта, нужно кормить птиц

20 марта православные чтут память двух святых — Павла Прусиадского и Павла Препростого. В народе эту дату прозвали Павлом Капельником.
В старину считали, что весна наступает именно в этот день. На Руси верили, что если в эту дату дверь примерзала к косяку, падали комья снега с крыш, а от мороза лопались оконные стекла, значит, так падают на землю человеческие грехи.
20 марта было принято молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных» об избавлении от соблазна грешить и делать предосудительные поступки. А чтобы привлечь благополучие, в этот день люди кормили птиц, возвращавшихся с зимовки. Согласно поверью, чем больше их прилетит, тем счастливее будет семья.
Вечером 20 марта было принято жечь костры. Считалось, что чем выше будет пламя, тем лучше будет жизнь в этом году. Также женщины выпекали булочки в форме птиц и накрывали богатый стол.
Приметы погоды:
Ветер дует с юга — летом будет много гроз.
Зяблики прилетели — холода пробудут еще долго.
Теплый вечер и звонкая капель — лето будет жарким.
Именины отмечают: Анна, Павел, Екатерина, Мария, Евгений, Василий, Ксения, Надежда.