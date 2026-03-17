Какой сегодня день: 17 марта

Этот день является 76-м в григорианском календаре. До конца года остается 289 дней.

Источник: Sputnik

Знаете ли вы, что 17 марта отмечается День святого Патрика? О том, чем еще ознаменовано 17 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 17 марта

В 1861 году было провозглашено Итальянское королевство.

В 1960 году в Японии в продаже появились разноцветные фломастеры.

Кто родился 17 марта

Художник Михаил Врубель (1856−1910).

Журналист и писатель Борис Полевой (1908−1981).

Балетмейстер Рудольф Нуриев (1938−1993).

Актер Аристарх Ливанов (1947).

Писатель Уильям Гибсон (1948).

Актер Курт Рассел (1951).

Режиссер Дмитрий Астрахан (1957).

Певица Граймс (1988).

Актриса Елизавета Арзамасова (1995).

17 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память благоверного князя Вячеслава Чешского, благоверного князя Даниила Московского, преподобного Герасима Иорданского, преподобного Герасима Вологодского.

Именины

17 марта именины у Якова, Даниила, Павла, Григория, Георгия, Герасима, Вячеслава, Александра, Василия, а также у Ульяны.

17 марта в народном календаре

Эти дни были у людей связаны с грачами, которые начинали прилетать. Народ говорил: «Грач на горе — так и весна на дворе», «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет».