Какой сегодня день: 17 марта

Знаете ли вы, что 17 марта отмечается День святого Патрика? О том, чем еще ознаменовано 17 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 17 марта
В 1861 году было провозглашено Итальянское королевство.
В 1960 году в Японии в продаже появились разноцветные фломастеры.
Кто родился 17 марта
Художник Михаил Врубель (1856−1910).
Журналист и писатель Борис Полевой (1908−1981).
Балетмейстер Рудольф Нуриев (1938−1993).
Актер Аристарх Ливанов (1947).
Писатель Уильям Гибсон (1948).
Актер Курт Рассел (1951).
Режиссер Дмитрий Астрахан (1957).
Певица Граймс (1988).
Актриса Елизавета Арзамасова (1995).
17 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память благоверного князя Вячеслава Чешского, благоверного князя Даниила Московского, преподобного Герасима Иорданского, преподобного Герасима Вологодского.
Именины
17 марта именины у Якова, Даниила, Павла, Григория, Георгия, Герасима, Вячеслава, Александра, Василия, а также у Ульяны.
17 марта в народном календаре
Эти дни были у людей связаны с грачами, которые начинали прилетать. Народ говорил: «Грач на горе — так и весна на дворе», «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет».