Что произошло в Приморье к утру 17 марта

Во Владивостоке в районе станции Океанская четвертые сутки ищут Сергея Кудинова. Мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. В поисках участвуют профессиональные спасатели, волонтеры и родственники пропавшего. С каждым днем поисковики расширяют границы спасательной операции, но мужчину пока не нашли.