Быстро сказка скатывается: фильм Сарика Андреасяна заработал в прокате 2 млрд рублей

Режиссер Сарик Андреасян вернул себе лидерство в отечественном прокате. Его киноверсия пушкинской «Сказки о царе Салтане» в прошлые выходные опустилась на вторую строчку бокс-офиса после трех недель подряд на первой. Теперь фильму хватило всего миллиона, чтобы обогнать «Царевну-лягушку — 2». Лучшей новинкой уикенда стала приключенческая комедия «Марсупилами. Пушистый круиз» о популярном герое комиксов — энергичном зверьке с необычайно длинным хвостом. Однако дебютировать фильм смог только с девятой строчки рейтинга. «Известия» — об итогах выходных в кино.
«Сказка о царе Салтане» заработала 2 млрд рублей.
В отечественном кинопрокате продолжается битва сказок. В минувший уикенд фильм Сарика Андреасяна вернул себе первенство, заработав, по данным ЕАИС, 66 млн рублей. Общая касса пушкинской экранизации превысила 2 млрд рублей.
«Царевна-лягушка — 2» уступила лидеру всего на шаг — в выходные она заработала 65 млн рублей, но этого хватило, чтобы опуститься на вторую строчку. Причем сборы фильма упали в несколько раз. В дебютный уикенд неделей ранее картина заработала 204 млн. Фильм Сарика тогда заработал почти 192 млн рублей.
— Отрыв в сборах между «Царевной-лягушкой — 2» и «Сказкой о царе Салтане» и в первый уикенд был минимальный. На прошлой неделе сказка о заколдованной невесте обошла сказку Пушкина из-за эффекта новизны, но, судя по результатам этого уикенда, сарафан у фильма Сарика Андреасяна лучше, — объяснила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Об этом свидетельствует посещаемость. Среднее количество зрителей на сеанс у «Сказки о царе Салтане» — 14, у «Царевны-лягушки — 2» — 11. Впрочем, здесь самый высокий показатель далеко не у кассовых лидеров. У фильма «Малыш» с Глебом Калюжным в роли рэпера из Донецка, который отправляется добровольцем в Мариуполь (актер, к слову, сейчас проходит службу в армии), в минувшие выходные в среднем было 20 человек на одном показе. В рейтинге по сборам лента замыкает топ-5 с 23,7 млн рублей.
Выше с небольшим отрывом друг от друга расположились черная комедия «Наследник» (60 млн рублей) с Маргарет Куолли, которую зритель помнит по недавней «Субстанции», и «Новая теща» (59 млн рублей) с Гариком Харламовым и Марией Ароновой.
В кино — нежно.
На шестом месте бокс-офиса по итогам прошедших киновыходных расположилась терапевтическая отечественная мелодрама «К себе нежно» с Кариной Разумовской. Фильм снят по мотивам одноименного бестселлера Ольги Примаченко и рассказывает об успешном отоларингологе-хирурге Наде, чья жизнь за пределами работы далека от идеала — муж ушел, а жить приходится в квартире свекрови. Женщине предстоит пройти шесть уроков, чтобы обрести себя.
Несмотря на то, что само название «К себе нежно» уже давно стало узнаваемым брендом, сборы ленты едва ли можно назвать впечатляющими. На старте неделей ранее она заработала 72 млн рублей и заняла пятую строчку рейтинга, а теперь — шестую с 23 млн рублей. Это, впрочем, соответствует прогнозам.
— «К себе нежно» оправдал ожидания и собрал хорошую кассу для своего жанра, — отметила Ольга Зинякова. — И популярная у женской аудитории одноименная книга сработала на привлечение целевой аудитории кинозрителей.
Ниже расположилась короткометражка «Соната». Перед ее показом в рамках предсеансового обслуживания демонстрируют подборку неофициальных голливудских трейлеров, в том числе — новый фильм по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Главные роли Кэтрин и Хитклиффа исполняют Марго Робби и Джейкоб Элорди.
По-прежнему в топе другой нашумевший зарубежный фильм, который в российском прокате, в отличие от предыдущего, официально, — триллер «Горничная» с Амандой Сейфрид и Сидни Суини. Премьера в России состоялась два месяца назад. Его общие сборы незначительно превысили 1,3 млрд, но отметку в 1,5 млрд преодолеют вряд ли. В выходные фильм принес кассе всего 10,6 млн рублей и расположился на десятой строчке бокс-офиса.
В топе также историческая драма «Красавица» (15,7 млн рублей) — о спасении животных в блокадном Ленинграде и альманах «Тюльпаны» (10,1 млн рублей), премьера которого состоялась перед 8 Марта. Тогда посещаемость кинотеатров заметно выросла (до 2,4 млн человек), но в эти выходные упала в два раза (до 1,1 млн человек).
— Прошлые выходные выпали на Международный женский день, соответственно, и сборы были праздничные. Этот уикенд ожидаемо проседает — и теплая весенняя погода мотивирует зрителей больше времени проводить на улице, а не в залах кинотеатров. Уже на этой неделе появятся релизы, способные привлечь широкую аудиторию — «Домовенок Кузя — 2», «Киллер на всю голову» и новая часть «Человека-бензопилы», — спрогнозировала Ольга Зинякова.
А пока лучшей новинкой уикенда стал франко-бельгийский приключенческий фильм «Марсупилами. Пушистый круиз» про культового героя комиксов. В центре сюжета сотрудник зоопарка Дэвид, которому предстоит перевезти ценный груз на лайнере. К его удивлению, в ящике окажутся не сокровища, а неугомонный рыжий зверек. Фильм вышел в российский прокат 12 марта и за выходные заработал всего около 15 млн рублей, с которыми смог обеспечить себе лишь девятую строчку бокс-офиса.